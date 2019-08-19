В рамках нацпроекта в Крымске откроют современный парк отдыха

Огромный парк для отдыха появится в Крымске. На эти цели из федерального, краевого и местного бюджета выделено почти 60 миллионов рублей. Парк площадью 24 тысячи квадратных метров расположится на улице Свердлова.

Как передает ГТРК "Кубань", в новом парке будут детские и спортивные площадки с бесшовным покрытием и ограждениями, а также зона воркаут. Места отдыха оборудуют беседками, скамейками, фонтанами и современным освещением. Кроме того, появятся дополнительные зеленые зоны с газоном, деревьями и кустарниками для отдыхающих. При входе в парк оборудуют парковочную зону для автомобилей.

Отметим, что в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", кроме парковой зоны, в городе ведется благоустройство общего двора многоэтажных домов на четырех улицах - Горная, 2, Пролетарская, 2, Ленина, 203 и Ленина, 201. Там укладывают новый асфальт на парковке, устанавливают современные игровые площадки с горками, качелями и песочницами.

В общей сложности до конца года на Кубани будет благоустроено 105 объектов в 72 населенных пунктах. Как отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края, на это выделено более двух миллиардов рублей. Отбор муниципальных образований, претендующих на субсидии из краевого бюджета на благоустройство территорий провело региональное министерство ТЭК и ЖКХ.