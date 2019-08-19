В лесу под Нижним Новгородом более 300 человек ищут пятилетнюю девочку

В Нижегородской области пропала 5-летняя девочка, которая приехала вместе со своими родственниками в гости в село Степановка. Днем 18 августа ребенок самостоятельно ушел в лес и не вернулся.

К поискам пропавшей привлечены полицейские, сотрудники Росгвардии, волонтеры и местные жители — всего около 300 человек.

"Ищем в лесу, прочесываем поля, перелески. Лес не очень большой, но заросли высокие, есть болота", — рассказал ТАСС командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

Ночью в районе, где пропал ребенок, была гроза. Сейчас погода солнечная и тепла, поиски девочки продолжаются.