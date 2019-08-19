Кузнецова поднялась на 91 позицию в рейтинге WTA, Шарапова – на 10

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) в понедельник, 19 августа, опубликовала обновленный рейтинг организации. Россиянка Светлана Кузнецова дошла до финала турнира в Цинциннати, за счет чего поднялась сразу на девяносто одну позицию в рейтинге.

Лидирует в рейтинге японка Наоми Осака (6606 очков), вторая – австралийка Эшли Барти (6501), третья – чешка Каролина Плишкова, четвертая – румынка Симона Халеп (4743), на пятое место с седьмого поднялась представительница Украины Элина Свитолина (4492).

Первая ракетка России Дарья Касаткина продолжает терять позиции, на этот раз 22-летняя спортсменка опустилась с 41-го на 42-е место, в ее активе 1330 очков. Также на одну строчку в рейтинге опустились и теперь занимают 46-е место – Анастасия Павлюченкова (1180), 60-е – Маргарита Гаспарян (969), 85-е – Вера Звонарева (700) и на две – Наталья Вихлянцева (630), которая теперь занимает 98-ю позицию.

Еще одна россиянка Вероника Кудерметова (1074) поднялась с 57-й на 51-ю строчку, Светлана Кузнецова (936) – со 153-й на 62-ю, Мария Шарапова (696) – с 97-й на 87-ю. Екатерина Александрова (1273), Анастасия Потапова (817) и Анна Блинкова (664) сохранили за собой 43-е, 76-е и 93-е места соответственно.