На северо-западе Москвы ограблена церковь

На северо-западе Москвы ограбили храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Церковь расположена на улице Саломеи Нерис. Как сообщил РИА Новости информированный источник, преступники проникли в церковь, спилив навесной замок на двери. Они унесли несколько золотых украшений и ящик для пожертвований.

Информацию о краже подтвердили в службе ГУ МВД России по городу Москве. Там сообщили, что на месте работает оперативно-следственная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.