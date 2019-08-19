В Волковском театре состоится официальное представление нового худрука труппе

Сергея Пускепалиса представят сегодня труппе Волковского театра в качестве нового художественного руководителя.

Как напоминает ГТРК "Ярославия", Пускепалис был одним из девяти кандидатов, однако именно за его кандидатуру проголосовали почти все участники отборочной комиссии. Официально о решении было объявлено в пятницу, 16 августа, на заседании Российского Фонда культуры.

В своей презентации Сергей Пускепалис рассказал о планах сохранить большинство спектаклей в репертуаре Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, а также возродить художественный совет. Кроме того, он предложил студентам Ярославского театрального института играть дипломные спектакли на большой сцене.