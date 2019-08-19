Катер береговой охраны снес рыбачью лодку на Сахалине. Видео

Очевидцы запечатлели на видео момент столкновения катера береговой охраны и рыбачьей лодки, произошедшего в понедельник, 19 августа, у побережья в Поронайском районе Сахалина.

На кадрах можно наблюдать, как силовики врезались в лодку. Единственной человек, находившийся на борту протараненного плавсредства, улетел в воду.

Как сообщают местные СМИ, мужчина не получил серьезных травм.

По данным СМИ, он не подчинился требованиям сотрудников береговой охраны, после чего и началась погоня. Известно, что это – не первое его правонарушение подобного рода. Теперь нарушителю предстоит предстать перед судом.

По предварительным сведениям, на борту лодки не было рыбы или каких-либо морепродуктов, но выход в море состоялся без разрешения.