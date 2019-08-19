Директор Киркорова утверждает, что певец оплатил все 30 штрафов ГИБДД

Филипп Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД.

У певца было более 30 неоплаченных штрафов на сумму от 500 до 3 тысяч рублей. Большинство нарушений были зафиксированы в Москве и Подмосковье. Киркорова внесли в базу Федеральной службы судебных приставов.

Однако директор артиста Геннадий Рыбак заявил РИА Новости, что у Филиппа Бедросовича нет неоплаченных штрафов. Он показал скриншот страницы мобильного приложения, свидетельствующий об уплате всех штрафов.

Между тем, как сообщалось ранее, Киркоров задолжал 82 тысячи рублей комбинату питания "Кремлевский". Эти деньги по просьбе Киркорова были потрачены во время концерта в Кремле на дополнительное питание для артистов. Концерт прошел год назад, однако счет оплачен не был. После этого комбинат питания обратился в суд.