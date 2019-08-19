Бой истребителей в ближнем космосе. Видео Минобороны

Минобороны впервые опубликовало видео тренировки высотных истребителей МиГ-31БМ в стратосфере. Это самолеты морской авиации Тихоокеанского флота. На кадрах видно, как летчики готовятся к вылету и как ведут поиск условного нарушителя воздушных границ России над Камчаткой.

По сценарию учений, самолет-нарушитель должен был проникнуть на территорию страны через нижние слои стратосферы на максимальной скорости.

Истребитель, который поднялся на перехват, работал на высоте более 20 километров и искал противника самостоятельно, без помощи наземных систем ПВО, сообщает "Россия 24".

Летчики обнаружили цель и выполнили электронные пуски ракет класса воздух-воздух. Всего за смену экипажи провели шесть таких вылетов.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, разработан в 1970-х годах, первый советский боевой самолет четвертого поколения. МиГ-31БМ — модернизация 1998 года.