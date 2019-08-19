"Бавария" арендовала Коутиньо с правом выкупа за 120 млн евро

Бразильский полузащитник "Барселоны" Фелипе Коутиньо на правах аренды до конца сезона-2019/2020 перешел в мюнхенскую "Баварию". В новом для себя клубе 27-летний футболист будет выступать под десятым номером.

Мюнхенская команда заплатит за аренду 8,5 миллиона евро. Как сообщает пресс-служба "Барселоны", арендное соглашение включает в себя опцию выкупа за 120 миллионов евро.

"Для меня этот переход означает новый вызов в новой стране в одном из лучших клубов Европы, – приводит слова Коутиньо пресс-служба "Баварии". – Я в предвкушении. Как и "Бавария", я ставлю перед собой большие цели, и я уверен, что вместе со своими новыми товарищами по команде мы их достигним".

🎙 @Phil_Coutinho: "Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue Herausforderung in einem neuen Land bei einem der besten Klubs Europas. Darauf freue ich mich sehr." #ServusCoutinho



Zum Flock unserer neuen Nummer 🔟: https://t.co/tL54ePMvzH pic.twitter.com/m6OVRjeqA0 — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2019

Коутиньо стал игроком "Барселоны" зимой 2018 года, перейдя из "Ливерпуля" за 145 миллионов евро. В составе каталонской команды бразилец в минувшем сезоне принял участие в 54 играх во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету 56 матчей, 16 голов и 10 передач за сборную Бразилии.