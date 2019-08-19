Появилось видео момента смертельного ДТП с автобусом в Перми

Камера наблюдения сняла на видео момент столкновения рейсового автобуса с бетонной стеной. Авария произошла в минувшую субботу, 17 августа.

В автобусе находилось более полусотни пассажиров. В результате ДТП погибла женщина. Еще 34 человека получили травмы. Восемь пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность транспортного средства. Транспортная компания, обслуживающая автобус, была временно отстранена от работы мэром города.