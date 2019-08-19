Пожар в одесском отеле: оплавившийся пластик горячей лавой стекал на постояльцев

Страшный пожар в отеле Tokyo Star в Одессе унес жизни 9 человек, десять госпитализировали с ожогами от пластика и отравлением продуктами горения, из них четверо – в реанимации.

Трагедия произошла в ночь на 17 августа. Когда здание загорелось, в нем находилось примерно две сотни человек, в том числе гости из Германии, Франции, США, Британии и Белоруссии.



Погибшие не смогли выбраться из здания, поскольку оповещения не было, а в некоторых комнатах этого так называемого отеля размером 2 на 2 метра даже не было окон.

Объясняется это тем, что Tokyo Star, по сути, — низкобюджетная ночлежка, номер в которой стоит всего 350 гривен в сутки, была переделана из бывшего трамвайного депо.

Здесь останавливались гости города, которые хотели сэкономить на проживании. Кроме того, как намекают некоторые украинские СМИ, есть подозрения, что комнаты тут сдавались и по принципу "отель на час".

Семье из Винницкой области повезло: ночью 11-летняя девочка Настя захотела в туалет, встала и почувствовала запах гари. Ей и родителям удалось выбраться на улицу, но произошедшее она, как и другие выжившие постояльцы, вспоминает как кадры из фильма ужасов.

Пробираться приходилось по коридорам из оплавившегося, как горячая лава, пластика, проход застилал едкий дым.

"Мы побежали, кто в чем был, — вспоминает девочка в комментарии украинскому изданию "Вести". — На меня капал расплавленный пластик, который обжигал руки и спину".

18 августа в Одессе был объявлен день траура по погибшим, власти, включая президента Зеленского, обещают разобраться в причинах трагедии и наказать виновных.

Где точно возник пожар, пока неизвестно. Известно лишь, что еще в июле хозяин менял форму собственности и не дал службам по ЧС провести плановую проверку.

Уже задержан имеющий не очень хорошую репутацию в Одессе бизнесмен — владелец отеля Tokyo Star Вадим Черный.

Однако кто именно будет отвечать за унесенные пожаром девять жизней, еще вопрос, поскольку сама гостиница оформлена не на Вадима Черного, а на некоего пенсионера Виктора Виноградова. Именно он, как пишут украинские СМИ, является единственным руководителем и учредителем ЧП "Отель Токио Стар".