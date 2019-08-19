"Подземная" полиция рассказала о самых любимых ворами местах в метро

За первое полугодие 2019 года в московском метро было совершено около 630 преступлений – это почти на треть меньше, чем в 2015 году (991 преступление), сообщили ТАСС в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Половина всех правонарушений в метро — это различные кражи. "Чаще всего они происходят при подъеме и на спуске по эскалаторам, а также в подуличных переходах и при входах в вестибюли — между качающимися дверями", — предупреждают в полиции.

Также злоумышленники часто вытаскивают вещи из карманов, когда выбранная жертва входит или выходит из вагона. В основном это происходит на крупных пересадочных узлах, а также на станциях, прилегающих к вокзалам. Раскрыть удается каждую пятую карманную кражу, отметили в пресс-центре.