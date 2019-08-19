Десятки футбольных фанатов устроили побоище в Польше. Видео

В минувшую субботу, 17 августа, более сотни футбольных фанатов стали участниками массовой драки в городе Кендзежин-Козле, расположенном в Опольском воеводстве на юго-западе Польши.

Свидетелями противостояния стали сотрудники полиции, один из которых и снял побоище на видео. Стражи порядка находились в машине без специальной маркировки. Они сочли за лучшее не вмешиваться в происходящее до прибытия подкрепления.

Как сообщают местные СМИ, подоспевшие правоохранители задержали восемь человек в возрасте от 17 до 24 лет. У подозреваемых были изъяты наркотические вещества и "опасные предметы".

Один из арестованных – 21-летний болельщик, попытался сбежать и протаранил своим автомобилем патрульную легковушку. Если суд признает его виновным в нападении на сотрудника полиции при исполнении, то ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Сообщается, что участниками инцидента стали болельщики футбольных клубов Chemik и Skorogoszcz.