Глава "Роскосмоса" ответил на шутку про "дырочку" в "Союзе"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин осадил своим ответом шутника, задавшего провокационный вопрос, связанный с отверстием, которое обнаружили на корабле "Союз МС-09".

На своей странице в Twitter Дмитрий Рогозин в воскресенье, 18 августа, опубликовал видео, в котором оповестил о завершении на Байконуре транспортировки РКН "Союз-2.1.а" на стартовый комплекс. Один из пользователей под ником Чипо Лина спросил: "Дырочку уже просверлили?". Глава "Роскосмоса" не оставил без внимания данный провокационный вопрос, ответив на него следующим образом: "Так ты через нее сейчас и говоришь".

Вопрос является отсылкой к ситуации, случившейся 30 августа 2018 года на Международной космической станции, когда была зафиксирована утечка воздуха. Падение давления не было значительным, потому обнаружить это смогли только утром. Причиной утечки воздуха стало отверстие диаметром 2 миллиметра в шпангоуте бытового отсека корабля. Впоследствии эксперты установили, что оно было проделано сверлом. В "Роскосмосе" рассказали, что отверстие могло появиться от микрометеорита.