Матч Лиги чемпионов "Краснодар" – "Олимпиакос" обслужит бригада арбитров из Испании

В рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" сыграет греческим "Олимпиакосом". Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро Гранде.

Помогать 43-летнему судье будут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. VAR – Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес. Четвертым рефери назначен Хосе Санчес.

Напомним, "Олимпиакос" – "Краснодар" состоится в среду, 21 августа и пройдет на поле стадиона "Караискакис" в городе Пирее. Ответная встреча пройдет 27 августа. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.