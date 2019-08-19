Новосибирские школьники завоевали "золото" на фестивале робототехники в Китае

Школьники из Новосибирска стали триумфаторами Всемирных соревнований по робототехнике World Adolescent Robot Contest — 2019 . Соревнования проходили с 11 по 17 августа в Китае.

Как передает ГТРК "Новосибирск", золотые медали в категории WRO Regular Junior завоевали учащиеся инженерного класса средней школы № 112 Данил Алешков и Дарья Белокозова.

Как рассказали в Министерстве образования региона, Всемирные соревнования по робототехнике проходят в формате фестиваля для подростков со всех уголком планеты. Будущие инженеры состязаются друг с другом в мастерстве разработки и строительства роботов, а также осваивают навыки решения интересных и трудных задач.







Фото: navigato.ru