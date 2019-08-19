Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России соберется 30 августа

Советом Думы принято решение о создании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, ее первое заседание планируется провести уже на этой неделе, передает ТАСС.

Возглавит комиссию председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. У него будут четверо заместителей, по одному от каждой фракции. Пискарев сообщил агентству РИА Новости и точную дату заседания комиссии — 30 августа.

В начале августа несколько оппозиционных фракций Госдумы выступили за расследование вмешательства, допущенного рядом иностранных СМИ и диппредставительств во внутренние дела РФ в ходе несанкционированной акции протеста в Москве. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий полиции.