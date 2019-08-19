Тысячи залпов и настоящий балет огней: в столице прошел фестиваль фейерверков

Россияне стали победителями Международного фестиваля фейерверков, который прошел в Москве. Команда пиротехников "Большой праздник" устроила самое яркое представление и заслуженно получила золотую статуэтку. Вторыми стали представители Португалии, бронза — у итальянской команды.

Над водной гладью Москвы-реки грандиозное шоу из миллионов сверкающих огней. Небо превратилось в огромную театральную сцену. Огненные фигуры вырываются в ритм всемирно известных композиций: здесь и марши, и опера, и балет.

- Так феерично, величественно! У меня даже слезы на глазах, очень понравилось!

- Зрелищность! То, что это происходит в реальной жизни, через камеру не понять!

Свои фантастические шоу представили лучшие пиротехники мира — 8 отобранных команд из разных стран. Готовились по полгода, поэтому все детали держали в секрете до самого выступления.

"Мы покажем Москве в нашем шоу, как французы умеют любить, как мы воспринимаем жизнь. У нас будет не так много разной пиротехники, все будет очень тонко — как от кутюр", — говорит Пьер Лекок, участник Международного фестиваля фейерверков из Франции.

В этом году фестиваль посвятили театру. Фейерверки как завораживающие спектакли: выступление длится 10 минут, и это не просто красивые залпы — у каждого шоу своя драматургия.

"Наше шоу основано на балете "Дон Кихот". Мы рассказываем историю об испанском учителе, которые преподает классическую музыку детям", — объясняет Пачи Игуал, участник Международного фестиваля фейерверков из Испании.

Оценивало участников международное жюри. Смотрели на синхронность и ритм залпов, сложность исполнения и пиротехнические ноу-хау. Творческую составляющую оценивал Игорь Крутой.

"У меня, конечно, точка зрения с позиции музыки: как подчеркивались доли, как приборы работали, какой подбор музыки", — поясняет Игорь Крутой, народный артист России, член жюри Международного фестиваля фейерверков.

Соперники были серьезными, но лучшими жюри признало российскую команду. За пятилетнюю историю фестиваля это уже третья наша победа.

"Мы решили показать широту русской души, выступить под "Цыганочку", а далее классическая музыка, немного современной музыки и оперетта. Мы попытаемся языком огня сымпровизировать и передать чувства просто — любовь, веру — все!" — рассказывает Виктор Самошин, участник Международного фестиваля фейерверков.

Пиротехнику установили на берегу Москвы-реки, в Братеевском парке получилась лучшая обзорная площадка, откуда открывался невероятный вид. Это был юбилейный фестиваль фейерверков. За пять лет его посетили больше 2 миллионов зрителей.