Лионелла Пырьева рассказала о невероятных сюжетах жизни с Пырьевым и Стриженовым

Жизнь Лионеллы Пырьевой, которую называли "советской Лоллобриджидой", неразрывно связана с именами двух великих мастером кинематографа – актера Олега Стриженова и режиссера Ивана Пырьева.

Лионелла впервые увидела звезду "Овода", в которого были влюблены миллионы девушек СССР, на съемочной площадке, за ограждением. Однако и он тогда приметил юную красавицу, а уже через несколько лет Стриженов пришел посмотреть на начинающую актрису на съемках фильма "Вольный ветер".

Актриса вспоминает, что их тянуло друг к другу непреодолимо, но роман был мучителен: Стриженов был женат на актрисе – партнерше по "Оводу", у них подрастала дочь.

Через несколько лет непростых отношений, в которых Стриженов ничего Лионелле не обещал, она решила разорвать эту связь, и исчезла из его жизни.

Тогда же судьба свела ее с режиссером Иваном Пырьевым, который тоже переживал непростой разрыв с легендарной актрисой Мариной Ладыниной. С Лионеллой они поначалу сошлись на дружеской почве – по-соседски, поскольку жили в одном доме.

Однако когда актриса заболела, Пырьев пришел ее навестить и поддержать. "Я встретила человека, который по всему соответствовал моим представлением о нормальном муже и друге", — вспоминает Лионелла.

Многие тогда упрекали актрису в браке по расчету – знаменитый режиссер был старше ее на 36 лет, однако Лионелла категорически отрицает, что с ее стороны была корысть.

Пырьева признается, что бесконечно уважала мужа, испытывая к нему при этом, несмотря на то, что была значительно младше, материнскую любовь.

Со Стриженовым их вновь свела судьба через 14 лет после разлуки, на съемках фильма "Последняя жертва". Оба к тому моменту уже были свободны.

С тех пор актеры не разлучаются уже 43 года, а в 2010 году они венчались.

Какие отношения у Лионеллы с детьми и внуками Стриженова, и как он реагировал на успех жены как актрисы? Как она познакомилась с Пырьевым, как воспринимала его легендарную любвеобильность? Какой совет актрисе дала мать Марины Ладыниной, и что не мог простить ей великий режиссер?

В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" — актриса Лионелла Пырьева.