В Россию - за мечтой: тысячи индийцев едут учиться в российские вузы
Около пяти тысяч студентов из Индии в этом году приедут в российские вузы, чтобы получить высшее образование. Учеба в нашей стране для многих стала исполнившейся мечтой. Сейчас в Индии бум изучения русского языка и российской культуры. Язык Пушкина преподают в сорока университетах, многие учат и сами.
Таких как Рамаджал, уроженцев коренных племен, в Индии считают неприкасаемыми. Работа охранником на воротах университета в Дели была бы вершиной его карьеры до конца дней, если бы однажды Рамаджал твердо не решил выучить русский язык.
Всю свою 33-летнюю жизнь Рамаджал работает, чтобы прокормить многочисленную семью. Оценив неприглядные перспективы, он решил получать диплом университета, который сторожит. Выбор специальности был очевиден.
"Я следил за новостями из России. Меня очень вдохновляет Путин, а также Ленин. И я решил учить русский язык. И поскольку я из рабочего класса, то мне близка тема социальной справедливости", — объясняет свой выбор охранник университета Джавахарлала Неру Рамаджал Мина.
Оплот левых идей — университет, носящий имя первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, сегодня имеет самую сильную кафедру русского языка в этой части земного шара. Именно Неру после посещения Москвы решил отправлять индийцев учиться в Советский Союз и организовать изучение русского в самой Индии.
Эти студенты уже вряд ли знают, что интеллектуальную и техническую элиту независимой Индии в середине прошлого века вырастил и обучил Советский Союз. Но сегодня русский язык здесь учат даже больше молодых людей, чем в те времена дружбы братских народов.
"Они, в принципе, хорошо устраивались в жизни: некоторые — бизнесмены, некоторые — устраивались в министерстве", — рассказывает глава Центра руссистики Университета имени Джавахарлала Неру профессор Ранджана Банерджи.
Самые одаренные получают стипендии от российского правительства. Амарджит Кумар, чей отец когда-то приехал в Дели из глубинки со 100 рупиями в кармане, собирается продолжать обучение русскому языку в одном из московских вузов. Благословение и напутствие от родителей: не тратить в России время на развлечения.
"Я хочу вернуться и стать преподавателем русского языка, чтобы все здесь выучили русский язык. И это моя мечта — стать преподавателем", — делится планами студент Московского государственного областного университета Амарджит Кумар.
Каждый год до 5 тысяч индийцев отравляются в Россию за образованием. Большая часть — за дипломами врачей. Цены на обучение в российских вузах приемлемые, а качество знаний проверено не одним поколением. После 6 лет обучения в Архангельске доктор Амит Сони считается на родине отличным специалистом.
"У нас были очень хорошие преподаватели, и я их благодарю, что они меня так хорошо научили, и я стал врачом", — говорит Амит Сони.
После недолгих раздумий руководство университета Джавахарлала Неру разрешило охраннику-самоучке Рамаджалу посещать занятия по русскому языку вместе с остальными студентами. Если он сдаст все экзамены и получит диплом, то, как признается сам Рамаджал, сбудется самая заветная мечта многих поколений его семьи.
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