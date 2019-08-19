Акт гостеприимства: швейцарские истребители сопроводили самолет с российской делегацией

Швейцарские истребители несколько минут "вели" по своей территории самолет специального летного отряда "Россия", на котором российская делегация летела во Францию на переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В частности, на борту Ил-96 находились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, а также журналисты "кремлевского пула", передает ТАСС.

Боевые самолет поднялись в воздух, как только российский лайнер вошел в воздушное пространство Швейцарии, расположившись по обеим сторонам от него и периодически приближались к крыльям самолета на расстояние в несколько метров. Сопроводив таким образом борт до границ с Францией, истребители удалились.

"Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию.