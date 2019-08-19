Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева

Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу, 6 сентября рассмотрит ходатайства нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.

"Ходатайства рассмотрят на выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области" – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий в октябре 2018 года устроили две потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.

В мае Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

10 августа составленная из заключенных колонии ИК-4 команда "Золотой лев" с Кокориным и Мамаевым в составе обыграла клуб второй лиги "Салют" со счетом 4:2.