Появилось видео серьезной аварии с пострадавшими на трассе Москва - Петербург

В Сети опубликованы кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент ДТП, произошедшего на трассе М11 в Маловишерском районе Новгородской области.

Днем в минувшую субботу, 17 августа, водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и протаранил попутную фуру, ехавшую в правом ряду.

После столкновения Hyundai буквально взмыл в воздух и несколько раз перевернулся.

По данным полиции, в результате аварии пострадали четыре человека: 66-летний водитель кроссовера, его 43-летняя спутница и двое детей – семилетний мальчик и девочка одиннадцати лет.