Названы регионы России, в которых больше всего страдают аллергией

Аллергический ринит является сезонным заболеванием, причиной которого становится реакция на пыльцу растений. Стало известно, в каких регионах России его можно встретить чаще всего.

Наибольшая общая заболеваемость выявлена в кавказских регионах. В Чечне на сто тысяч населения приходится 785,9 больного, в Дагестане — 459,8, в Карачаево-Черкесии 431,5. Соответствующую информацию приводит News.ru, ссылаясь на данные Минздрава за 2018 год.

Также высокие показатели распространенности поллиноза зафиксированы в Адыгее — 427,5 человек на 100 тысяч населения. В Краснодарском крае также повышенный порог — 406.

Кроме того, стало известно, в каких регионах страдают аллергическим ринитом реже. В их числе Ненецкий автономный округ — 6,8, Архангельская область — 11,3, Севастополь — 18,3. Замыкают пятерку Сахалинская (29,8) и Мурманская (32,5) области с тем же расчетом на 100 тысяч населения.

По данным ведомства, всего за 2018 год в России поллиноз был выявлен у 313,4 тысячи человек.