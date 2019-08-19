Школьника-убийцу и зарубленную им семью похоронят в разных местах

Семью, с которой расправился 16-летний подросток, похоронят отдельно от него. Пятеро членов семьи упокоятся на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района Ульяновской области. Похороны пройдут 20 августа. А 19 августа отец похоронит своего сына на кладбище в Корсунском районе.

Отцу школьника-убийцы выплатят материальную помощь на организацию похорон в размере 260 тысяч рублей, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Следственный комитет России поясняет, что тела 66-летнего мужчины, женщин 42 и 69 лет, а также двух четырехлетних детей были обнаружены в доме в селе Патрикеево Базарносызганского района. На месте происшествия нашли окровавленный топор. Убийцей оказался их 16-летний родственник. Он покончил собой у ближайшей к дому вышки сотовой связи.

Прокуратура считает, что устроивший бойню подросток мог страдать шизофренией. 16-летний подросток 2 сентября должен был пойти в 11-й класс. Это был очень общительный, умный и эрудированный мальчик, который участвовал в отборочном региональном туре программы "Умники и умницы". Никаких претензий к нему ни у кого не было. Перед смертью он оставил записку с объяснением произошедшего.