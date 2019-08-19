Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по шахматам

Тренерский штаб сборной России по шахматам определился с составами на командный чемпионат Европы, который пройдет в грузинском городе Батуми с 23 октября по 3 ноября.

В женскую сборную вошли Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря. В мужскую: Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Даниил Дубов.

"Мы решили послать на первенство континента молодой состав, – сообщил старший тренер мужской сборной Андрей Филатов. – Артемьев на последнем чемпионате мира был запасным. После этого он показал стабильную игру и несколько раз врывался в первую десятку мирового рейтинга. Андрейкин тоже поднялся выше – на вторую доску. Витюгова и Матлакова мы знаем, как шахматистов надежных, в сборной они уже не первый раз и имеют большой опыт. А вот от Дубова мы ждем максимальный результат на последней доске".