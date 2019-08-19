Из-за сделанного замечания: в Новой Москве дебошир стрелял в женщину с ребенком

Хулиган выстрелом ранил в голову женщину, гуляющую с ребенком. Полицейские задержали нарушителя по горячим следам.

Инцидент произошел в Новой Москве 16 августа, когда местная жительница, выгуливающая ребенка в коляске, попросила компанию пьяных мужчин вести себя потише.

Одного из дебоширов настолько разозлило сделанное замечание, что он последовал за своей жертвой в подъезд и, когда она уже находилась в лифте, выстрелил ей в голову из травматического пистолета после непродолжительного словесного конфликта.

Затем нарушитель в припадке ярости выбежал во двор, палил в воздух и отломал несколько зеркал у припаркованных автомобилей. Вскоре его задержали полицейские, прибывшие на вызов.

Тем временем, раненая женщина добралась до своего этажа и обратилась за помощью к соседке, которая вызвала скорую и позаботилась о ребенке. Пострадавшую госпитализировали.

Задержанный нарушитель — 42-летний приезжий из Средней Азии — в полицейском участке быстро растерял свою агрессию. В отношении него СК РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство" и ходатайствует о его аресте на время проведения следственных мероприятий.