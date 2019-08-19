V Армейские международные игры собрали более 5 млн просмотров в Одноклассниках

Минобороны России и социальная сеть Одноклассники показали все трансляции соревнований V Армейских международных игр, которые проходили с 3 по 17 августа одновременно на 21 полигоне 10 стран мира. Более 20 прямых трансляций состязаний военных команд в официальной группе Минобороны России собрали 5 млн просмотров. Прямые эфиры с Армейских международных игр транслируются эксклюзивно в социальной сети второй год подряд.

В АрМИ-2019 приняли участие 223 команды из 39 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америку. В среднем каждая показанная трансляция набирала около 200 тысяч просмотров. У российских зрителей самой популярной военной дисциплиной стал Танковый биатлон. Эфиры с соревнованиями танкистов пользователи ОК посмотрели 3,5 млн раз. Кроме военных дисциплин Одноклассники показали церемонии открытия и закрытия АрМИ-2019.

Самыми активными зрителями Армейских международных игр стали мужчины возрасте от 25 до 54 лет, они составили 45% от общего количества пользователей, посмотревших эфиры.

В ОК проходят трансляции популярных спортивных событий. Одним из самых популярных спортивных событий в Одноклассниках стали Олимпийские игры 2018. Трансляции соревнований из Пхёнчхана и видео с самыми яркими моментами собрали в социальной сети более 220 миллионов просмотров.