Даниил Медведев: это невероятно, что я стал пятой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире в американском Цинциннати и поднялся на пятое место в рейтинге ATP. После этого Медведев заявил, что не хочет на этом останавливаться.

"Это невероятно, что я стал пятой ракеткой мира, – приводит слова Медведева ТАСС. – Потому что прошел лишь месяц или полтора, как я вошел в десятку. А уже через три недели я сыграл в трех финалах, выиграл "Мастерс". Это невероятно. Но не хочу останавливаться, хочу только прибавлять".

Напомним, в финале турнира в Цинциннати Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4. По пути к финалу россиянин победил британца Кайла Эдмунда, француза Бенуа Пэра, немца Яна-Леннарда Штруффа, россиянина Андрея Рублева и серба Новака Джоковича.