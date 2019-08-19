В Москве спасли алабая, которого живодер привязал к машине

В Москве спасли алабая, над котором издевался автомобилист.

Мужчина привязал собаку к машине и ехал по Киевскому шоссе. При этом пес еле перемещал лапы, хромал и периодически падал. Неравнодушные водители перегородили дорогу, чтобы отобрать пса.

Живодер отказывался передать собаку волонтерам. Освободить пса помогли полицейские, сообщает телеканал "Россия 1".

Алабая привезли в приют, где ему дали имя Зафир. Его осмотрел ветеринар. Врач установил, что псу больше 8 лет, его лапы находятся в очень плохом состоянии. Сейчас Зафир проходит лечение.

Как сообщает телеканал "Москва 24", собаке ищут новую семью, в приют уже поступают звонки от желающих забрать Зафира. Однако бывший хозяин требует вернуть ему пса.