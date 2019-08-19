Сочи примет Кубок мира по хоккею среди молодежных команд

С 23 по 31 августа в Сочи состоится молодежный Кубок мира по хоккею. На лед спортивной арены "Шайба" выйдут команды из восьми стран мира — США, Канады, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Австрии, Чехии и России. Об этом сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

"Состав команд очень сильный. Это чемпионы и призеры национальных турниров. Кубок этого года обещает стать одним из самых зрелищных в истории", — заявил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

Россию на ежегодном турнире будет представлять хоккейный клуб из Ярославля "Локо". Напомним, команда является трехкратным обладателем главного трофея МХЛ - Кубка Харламова. Кроме того, участниками предстоящих соревнований станут сразу две команды из США (впервые с 2014 года).