В подмосковной Балашихе горит завод по производству синтетических смол

В понедельник в подмосковной Балашихе загорелось здание завода, производящего синтетические смолы.

Данных о пострадавших нет. Агентство Interfax, ссылаясь на комментарии МЧС, сообщило, что пламя распространилось на площади около 100 квадратных метров.

Здание охватили клубы черного дыма. К месту пожара направлена лаборатория для замера уровня предельной концентрации. Сообщается, что угроза распространения огня на соседние строения отсутствует.