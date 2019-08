Конор Макгрегор в опале: ударил пенсионера, а попал в себя

Экс-чемпион ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор после публикации скандального видело, где он бьет пожилого мужчину, отказавшегося пить его виски, попал под огонь критики на всех "фронтах": его бичуют и фанаты ММА, и спортсмены, и простые обыватели.

Как уже сообщали Вести.Ru, еще в апреле Макгргор стал участником инцидента в одном из баров Дублина, где угощал своим виски посетителей и ударил пенсионера, который отказался пить вместе с ним. Подробности скандала и видео из паба появились только нынешним летом.

Конор, похоже, сделал плохую рекламу не только себе, но и крепкому напитку, из-за которого произошел инцидент: несколько баров в Ирландии отказались закупать виски от Макгрегора, а простые фанаты вкладывают в интернет ролики, где выливают содержимое бутылок с напитком, производимым под именем известного бойца.

Многие атлеты также осудили ирландца, который, как считают многие его коллеги, "перешел черту". В частности, россиянин Хабиб Нурмагомедов, который победил Конора в клетке и отобрал у него чемпионский титул, предложил посадить Макгрегора в тюрьму.

Еще дальше пошел боксер из Ирландии Люк Келер, который вызвал Макгрегора на поединок по правилам бокса, когда узнал об инциденте в баре: "Грустно видеть, что Конор так низко опустился. Он сделал то же самое с моим другом пару лет назад и расхаживал, играя в гангстера. Я был бы рад поставить его на место, если бы у него были яйца, чтобы выйти в ринг снова".

Sad to see @TheNotoriousMMA stoop so low, did the same to a friend of mine couple of years ago and still walking around acting the gangster, I’d be happy to put him in his place if he had the balls to step in a ring again ?? https://t.co/SSnAoQmr4K