МЧС опровергло факт столкновения судна с мостом на Москве-реке

Никакого инцидента с судном в столице на акватории Москвы-реки не было.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС по Москве, опровергнув появившуюся в СМИ информацию о том, что судно якобы врезалось в опору Даниловского моста.

Отмечается, что 19 августа в МЧС поступил звонок о стоящем в 7 метрах от берега в районе Дорогомиловского моста судне. Звонивший просил спасателей проверить, не произошло ли что-то с экипажем.

Прибывшие по вызову пожарно-спасательные подразделения установили, что с экипажем все в порядке – по словам капитана, судно работает по заявке по очистке воды.