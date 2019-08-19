19 августа 201917:22
МЧС опровергло факт столкновения судна с мостом на Москве-реке
Никакого инцидента с судном в столице на акватории Москвы-реки не было.
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС по Москве, опровергнув появившуюся в СМИ информацию о том, что судно якобы врезалось в опору Даниловского моста.
Отмечается, что 19 августа в МЧС поступил звонок о стоящем в 7 метрах от берега в районе Дорогомиловского моста судне. Звонивший просил спасателей проверить, не произошло ли что-то с экипажем.
Прибывшие по вызову пожарно-спасательные подразделения установили, что с экипажем все в порядке – по словам капитана, судно работает по заявке по очистке воды.
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