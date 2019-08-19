Счастливый наряд? Меркель заметили в блузе 20-летней давности

Немецкие журналисты обратили внимание на наряд, в котором появилась канцлер Германии Ангела Меркель, и припомнили, что в этой блузе свободного покроя типа кимоно она уже появлялась на публике, причем, почти 20 лет назад.

Как сообщает в своем "Фейсбуке" Deutsche Welle (DW), этот наряд Меркель приобрела еще 23 года назад, а первое публичное фото в нем датируется 2002 годом. Тогда она появилась в этой блузе на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте.

Затем в ней же канцлера видели в 2008 году, в 2017-м, и вот она надела ее снова – уже в 2019 году.



В комментариях под снимками пользователи в большинстве своем одобрили экономную и постоянную в своих пристрастиях Ангелу Меркель.

Кто-то отметил, что канцлер "не зависит от комплексов и свободна от суетности", кто-то предположил, что это, видимо, ее "счастливый наряд", а кто-то выразил мнение, что "именно такой пример и должен исходить от публичных людей".