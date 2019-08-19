19 августа 201917:19
Путин прибыл во Францию с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом, сообщает "Россия 24". Лидер российского государства намерен посетить старинную резиденцию форт Брегансон, которая принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Там главы двух стран должны провести переговоры.
Перед тем, как начнется встреча, Путин и Макрон выступят с совместными заявлениями для средств массовой информации. Ожидается, что темами переговоров станут ситуации на Украине и вокруг Ирана, а также перспектива проведения саммита Россия-Франция-Германия-Турция по Сирии.
Встреча пройдет как в формате тет-а-тет, так и с участием делегаций.
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