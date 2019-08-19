Легковой автомобиль "завалил" трактор на трассе во Владимирской области. Видео

В Сети опубликованы впечатляющие кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую пятницу, 16 августа, в Александровском районе Владимирской области.

На записи можно наблюдать, как водитель автомобиля Skoda, без видимых на то причин, выехал на полосу встречного движения, и врезался в трактор.

После удара легковушку отбросило в кювет, а протараненное ею транспортное средство не устояло на колесах и завалилось на бок.

Как сообщали СМИ, в результате инцидента пострадал мужчина, находившийся за рулем Skoda. Он был доставлен в больницу.