Наркология, любовь к жестоким фильмам и безразличие: обнаружен дневник матери подростка-убийцы

Трагический и вопиющий случай в Ульяновской области не оставил равнодушными многих. 16-летний подросток жестоко расправился со своей семьей, убив родных брата, сестру, маму и бабушку с дедушкой. Многие из близкого окружения даже не предполагали, что подобное могло случиться.

Найден дневник матери убийцы-подростка, который она вела на просторах Интернета. Отрывки из него приводит "Московский комсомолец". С личными записями женщины также ознакомился психолог Евгений Зингер и дал им свою оценку.

В дневнике пострадавшая рассуждала на различные темы. Она много писала и про старшего сына, учинившего кровавую расправу. Если вчитаться в записи женщины, становится понятно, что ее терзали глубокие душевные проблемы, которые даже привели к вмешательству в их семью комиссии по делам несовершеннолетних.

Мама подростка рассказывает, что на протяжении года после операции страдала безразличием и с равнодушием относилась ко всему происходящему. Также ей было безразлично на то, что происходит в доме. "Дети, как бесплатное приложение, играли и иногда приводили меня в чувства", — отмечает женщина.

В своих записях пострадавшая отмечает, что у нее было одно развлечение — телевизор. При этом она смотрела фильмы, "где убивают, насилуют, издеваются". Женщина утверждает, что романтические фильмы и комедии ей были неприятны — они ее просто раздражали.

Такие психологические проблемы привели к тому, как утверждает мать подростка-убийцы, что комиссия по делам несовершеннолетних вцепилась в нее мертвой хваткой. Ее вызывали на беседу, нашли свидетелей, припомнили женщине наркологию, а также наложили штраф за ненадлежащее обращение с детьми и родителями, угрожая лишением родительских прав.

Психолог Евгений Зингер прокомментировал данные записи. По его словам, видно, что такое могла написать уставшая женщина, которая живет в очень тяжелых бытовых условиях. Эксперт отмечает, что обвинять мать в том, что она не проявила должного внимания к своему сыну — язык не поворачивается. Это можно объяснить тем, что пострадавшая не обладала нужным уровнем грамотности в вопросах психологии, а тревожные сигналы, если они и были у подростка, скрывались за ширмой внешней успешности сына.

Психолог отметил, что безразличие у женщины могло быть признаком явного психического расстройства. Системное психологическое заболевание повышает предрасположенность к нему также и у детей. Зингер рассказал, что у матери подростка была серьезная операция — трепанация черепа, которая и могла привести к появлению апатии.

В личном дневнике женщине нет ни слова о психическом расстройстве сына. Само убийство, по мнению эксперта, с большой вероятностью говорит о том, что подросток находился в момент совершения преступления в состоянии аффекта или уже существующая проблема обострилась.