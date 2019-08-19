Фернандо Алонсо намерен выступить на ралли "Дакар-2020"

Испанский двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Фернандо Алонсо может принять участие в традиционном ралли-рейде "Дакар-2020", которое пройдет по дорогам Саудовской Аравии. Гонщик может стать пилотом команды внедорожников Toyota.

Стоит отметить, что покинувший "Формулу-1" испанец активно осваивает смежные дисциплины автоспорта. Он дважды становился победителем легендарной суточной гонки "24 часа Ле-Мана" в составе все той же Toyota, а в этом году пытался покорить главную гонку американской серии IndyCar – "500 миль Индианаполиса", — но потерпел неудачу.

Ранее говорилось, что Алонсо может оказаться среди пилотов чемпионата мира по ралли, а теперь ему прочат продолжение карьеры на "Дакаре". Как сообщает Speed Week, штурманом сеньора Фернандо может стать пятикратный победитель "Дакара" в составе команды KTM испанец Марк Кома.