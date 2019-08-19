Женщина, получавшая на почте зарубежное лекарство для сына-эпилептика, признана невиновной

Транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, получившей на почте заграничное лекарство для сына, страдающего эпилепсией.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

Он подчеркнул, что Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление Федеральной таможенной службы (ФТС) о возбуждении против женщины уголовного дела по статье "контрабанда наркотических средств" как незаконное и необоснованное.

По словам Куренного, в данное время материалы переслали в Московскую таможню для дополнительной проверки, за ходом которой следит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Жительница Москвы была задержана с помощью полиции сотрудниками таможенной службы в Москве на почте при получении ею посылки с противосудорожным препаратом "Фризиум", который она заказала за рубежом по Интернету для своего больного эпилепсией сына.

Ее задержание матери вызвало общественный резонанс, это не первый случай за последнее время.

В конце 2018 года возникла аналогичная ситуация с препаратом, заказанным матерью ребенка-инвалида. Оно оказалось запрещенным в России, и женщина попала под уголовное дело, которое было закрыто после того, как об этой истории рассказали в социальных сетях и СМИ, она вызвала резонанс и дошла до Кремля и руководства МВД.