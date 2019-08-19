Собянин рассказал, что в Москве появится новая пешеходная улица

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по комплексному благоустройству улицы Школьная в Таганском районе заявил, что вскоре она станет пешеходной.

В ближайшее время закончится благоустройство сквера возле близлежащей станции метро и прилегающих дворов, после чего Школьную откроют для пешеходов, сообщается на сайте мэра Москвы. По словам Сергея Собянина, эта улица уникальна сама по себе, в столице сохранилось мало подобных. "Много лет ее пытались сделать пешеходной, но попытки были неудачными", — отметил мэр.

Сергей Собянин отметил, что важно не только облагородить и благоустроить саму улицу, но и сделать так, чтобы там была жизнь. По мнению мэра, нужно, чтобы первые этажи превратились в ресторанчики, кафе. "Сделаем улицу, и я уверен — она заживет. Свой Арбат будет, нисколько не хуже", — подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы также рассказал, что комплексное благоустройство проходит и на других улицах Таганского района. Сергея Собянина сопровождал глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Он, в свою очередь, лично поблагодарил мэра и столичный департамент за принятие решения о благоустройстве Школьной улицы, а также отмены трассировки трамвайного маршрута по ней.

Илья Свиридов отметил, что за сохранение исторического облика улицы боролись долго. Было собрано более трех тысяч подписей жителей.

Длина Школьной улицы составляет около восьмисот метров. Она известна с XVI–XVII веков изначально под именем Тележной, а затем 1-й Рогожской улицы. Нынешнее название улицы связано с культурно-просветительским значением.