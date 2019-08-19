Десантники Египта, России и Беларуси проведут совместные учения под Рязанью

В Рязань прибыли участники международных тактических учений ВДВ "Защитник дружбы". Утром на вокзал прибыли военнослужащие из Беларуси, а уже около полудня на авиабазе в Дягилеве приземлились самолеты Военно-воздушных сил Египта. 150 десантников военнослужащих арабской республики прошлись по взлетному полю торжественным маршем. Египетских военных рязанцы встречали хлебом-солью, передает ГТРК "Ока".

Учения начнутся с завтрашнего дня. Руководить тренировками будет командир 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой дивизии ордена Кутузова. По сценарию, военные трех стран совместно десантируются и захватят аэродром условного врага. При этом десантники должны продемонстрировать навыки владения боевой техникой и отработать точность в поражении целей.

"Совместные учения будут проходить на испытательном полигоне Дубровичи. Весь воинский контингент подразделений парашютно-десантных войск Египта и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь прибыл без задержек. Сегодня личный состав будет размещен в полевом лагере, а завтра подразделениям предстоит боевое слаживание для совместных маневров", — сообщил исполняющий обязанности заместителя командира Коллективных сил оперативного реагирования Алексей Сгибнев.