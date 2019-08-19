Убийца сводной сестры отказался от показаний, но согласился пройти обследование

Подозреваемый в террористической деятельности и убийстве сводной сестры норвежец Филип Мансхаус отказался от дачи показаний, но согласился пройти психиатрическое обследование.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала норвежская газета Dagbladet, ссылаясь на адвоката подозреваемого Унни Фриес.

Издание сообщило, что полиция должна была допросить арестованного Мансхауса 20 августа, однако мужчина категорически отказался давать показания​​​, заявив, что готов пройти психиатрическое обследование.

С момента задержания полиция уже дважды допросила 21-летнего Мансхауса, выяснив, что он начал стрелять 10 августа в мечети, для того чтобы напугать мусульман Норвегии. Что же касается 17-летней сводной сестры подозреваемого, которая была обнаружена мертвой вскоре после стрельбы, то как сообщает Dagbladet, по одной из версий она была убита, поскольку пыталась остановить брата в его преступных намерениях.

Мансхаус был задержан после того, как 10 августа в коммуне Берум близ Осло устроил стрельбу в мечети, ранив одного человека. 19 августа суд арестовал его на месяц по обвинению в терроризме.