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Выборы в Мосгордуму 42 минуты назад

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19 августа 201919:39

Путин об акциях в Москве: это нарушение закона

Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин заявил, что не хочет возникновения в Москве ситуации, подобной протестам "желтых жилетов" во Франции. Так он ответил на упрек со стороны президента Франции Макрона в том, что перед выборами в Мосгордуму в Москве полиция провела ряд задержаний манифестантов.

Владимир Путин подчеркнул, что во Франции в ходе протестов погибли 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, в том числе 2 тысячи полицейских. Граждане имеют право на мирный протест, однако доводить ситуацию до столкновений и нарушений закона нельзя, подчеркнул прибывший с рабочим визитом во Францию Путин.

По его словам, граждане имеют право на мирные протесты в соответствие с законом. А власти реализацию этих прав должны обеспечить.

"Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями", — подчеркнул Владимир Путин на пресс-конференции перед встречей с Эммануэлем Макроном.

Глава российского государства добавил, что летом 2019 года протестные акции проходят под требованием допустить на выборы в Мосгордуму ряд незарегистрированных кандидатов. На прошлые выборы в Мосгордуму не были допущены 111 человек, в этом году таких кандидатов 57. Причем, продолжил Путин, причиной стали очевидные нарушения избирательного законодательства, подделка подписных листов.

"Существует законный способ разрешения споров — это судебные процедуры. И есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли свое право избираться, — заявил Путин во время прямой трансляции с пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Россия 24". — Минимум в отношении одного человека решение принято допустить его к выборам".

Отстоявшим свое право избираться был представитель партии "Яблоко" Сергей Михтрохин, выигравший дело против Мосизбиркома в суде.

Путин призвал не доводить ситуацию до абсурда или доводить до ситуации столкновения с властями. Это нарушение закона, подчеркнул Путин. И все, по его мнению, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом. Путин подчеркнул, что будет делать все, чтобы российская внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.

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