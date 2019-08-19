US Open. Семеро россиян стартуют в квалификации "Большого шлема"

В понедельник, 19 августа, в Нью-Йорке стартует квалификационный турнир Открытого чемпионата США по теннису, четвертого, заключительного в сезоне турнира теннисного "Большого шлема". Россию в квалификации представляют семеро игроков.

Самый высокий "посев" в женской части состязаний имеет Анна Калинская, которая получила 17-й номер и в первом круге сыграет с болгаркой Викторией Томовой. Людмила Самсонова ("посев" №21) будет экзаменовать Диану Марцинкевич из Латвии.

Самая серьезная соперница на старте у Валерии Савиных – это румынка Патриция-Мария Циг, "посеянная" под номером №26. Варвара Грачева сыграет с итальянкой Мартиной Тревисан, а Варвара Флинк ("посев" №32) – с Паулой Ормаэчеа (Аргентина).

В мужском турнире Евгений Донской, который "посеян" в квалификации под номером №19, сыграет в первом круге с испанцем Бернаби Запатой-Мираллесом. Алексей Ватутин первый матч проведет против француза Энцо Куако.