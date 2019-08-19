Трамп: американская пресса пробила "новое дно"

Дело о сговоре Трампа с Россией провалилось, теперь журналистам The New York Times велено атаковать президента США за предполагаемый расизм.

Американский портал "Слэйт" опубликовал полную расшифровку редакционной летучки, в результате все закончилось скандалом. Дело в том, что главный редактор газеты Дин Бакет дал указания, которые полностью дискредитировали ведущее издание США:

"Все усилия нашего ньюсрума были направлены на освещение одной истории, и мы прекрасно справлялись с этой задачей. Теперь нам нужно перегруппироваться, перенаправить ресурсы и переставить акценты, чтобы заняться другой историей. Но нам не нужно зацикливаться на слове "расист". Лучше всего давать определенные цитаты Трампа, использовать их и интерпретировать в нужном русле. Это оставит более мощное впечатление, чем использование конкретного ярлыка".

На эти сообщения отреагировал и сам Дональд Трамп. Он назвал The New York Times одним из худших примеров журналистики, а также заявил, что пресса в США пробила новое дно. Трамп отметил — после выдуманного сговора с Россией демократы переключились на новую охоту на ведьм — теперь на очередь расизм.