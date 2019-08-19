Калькулятор перекуров: Минздрав предложил штрафовать курильщиков

Штрафы за перекуры, тренажеры вместо курилок и премии тем, кто ведет здоровый образ жизни. Так Минздрав предлагает работодателям бороться с вредными привычками сотрудников для повышения производительности труда. Из-за курения, по данным ведомства, российский бюджет теряет до двух процентов ВВП. Хотя документ носит рекомендательный характер, некоторые из его положений уже вызвали немало споров.

Особое внимание к курильщикам на работе — это не федеральный закон, не новые правила и не новые штрафы. Это рекомендации Минздрава, который разработал корпоративные программы. Если к ним прислушается работодатель, считают в министерстве, то это оздоровит трудовой коллектив и повысит производительность.

"Это модельный документ, который не предполагает какой-то юридической обязательности его исполнения. Мы не будем контролировать исполнение действия этих документов на некоторых предприятиях, скажем, с потреблением табака — существенно повышается риск так называемого "презентеизма", то есть наличия на рабочем месте при нулевой производительности труда", — пояснил замминистра российского здравоохранения Олег Сагалай.

Это определенный комплекс мер против курения на рабочем месте. Там и кнут, и пряник: от штрафов и разницы в зарплате между курящими и некурящими до физкультурных комнат и тарелок с яблоками. Предлагаются и разные "ловушки" для курильщиков — детекторы дыма, слежение за количеством перекуров. В общем, люди с вредной привычкой должны почувствовать разницу. И аргумент — как правило, цифры.

"В среднем перекур – это около 7 минут, если одна сигарета. Потери в день – примерно 40 минут", — оценивает Марина Муравьева.

Считается, что средняя производительность курящего меньше, заболеваемость выше, а бесполезных перерывов, то есть, перекуров, у него очень много.

"Инициатива разумная, — охарактеризовал новацию депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. — Инициатива дает целый ряд рекомендаций для работодателей, прежде всего, как делать так, чтобы в нашей стране становилось все меньше людей, страдающих очень опасной, но устранимой причиной, которая влияет на здоровье нашего населения. 41 миллион курильщиков в нашей стране. И те экономические, организационные, ограничительные меры, которые там предлагаются, должны в случае исполнения этого документа, конечно, дать эффект. Эффект по снижению людей, зависимых от табака в нашей стране".

Но определять, где та грань между поощрением, мотивацией и репрессией или дискриминацией — Минздрав не берется. Работодатель должен это сделать сам. Решить, как поступать с курильщиком. Ровно, как и вложиться материально в реализацию антитабачных рекомендаций. Все на свое усмотрение: и бонусы, и штрафы.

"Вторая вещь — штрафовать. Это что такое?! Это мы опять в Административный кодекс внесем курение на рабочем месте? Каким законом это будет запрещено? Нет, конечно, можно издеваться над людьми сколько угодно в принципе, но до определенного предела, — предупреждает адвокат, а по совместительству заядлый курильщик Михаил Барщевский. — Все-таки у нас страна очень курящая. Те страны, в которых действительно добились результатов борьбы с курением, эта работа продолжалась 20-25 лет. И начиналась она с того, что через средства массовой информации до населения доводили простую мысль: если ты куришь — ты лузер, ты проигравший, ты неудачник. Элита не курит".

Существующий "антитабачный" закон расписан до метров, где и как нельзя курить. Многие работодатели давно сами определились — отвели курящим специальные места, предупреждают о внутренних правилах и ограничениях к курильщикам. Другими словами, опытным путем пришли к тому, как вести себя с курящими сотрудниками.

"Мы будем оплачивать вместо преследования на рабочем месте, вы вопрос курить или не курить отдадим на ваше усмотрение", — предлагает один из вариантов исполнительный директор общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

Курение — все-таки привычка давняя, и многие с ней прожили большую часть жизни.

— Ну где этот ваш Ковригин! Тут у вас и замерзнуть можно!

— А давайте еще закурим по одной и погреемся! – предлагалось в фильме "Девчата" 1961 года.

И люди из здравоохранения, и сами курильщики в большинстве своем знают: курение — это плохо, страшно, вредно и не эстетично. И с этим надо бороться. Только не надо путать курение с курильщиками.