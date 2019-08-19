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19 августа 201920:46 Александр Евстигнеев

Русские и французы встретились под Вязьмой для изучения общей истории

Русские и французы встретились под Вязьмой для изучения общей истории

Потомок французского генерала Гюдена, погибшего в боях под Смоленском в 1812-ом году, на следующей неделе приедет в Россию, чтобы принять участие в генетической экспертизе. В том, что в могиле, обнаруженной во время раскопок на российской земле, похоронен друг и сподвижник Наполеона — практически нет сомнений, но для перезахоронения воина нужно стопроцентное подтверждение. Спустя двести лет после сражений русские и французы снова встретились под Вязьмой для изучения общей истории.

Изучив материал, можно узнать возраст солдата, его телосложение, а в архивах найти документы про его полк. Буквально первый час раскопок и смоленская земля здесь, под Вязьмой, отдает несколько фрагментов скелета. Двести лет назад наполеоновская армия прошла эти места, но часть ее осталась.

Все началось прозаично — собирались построить очистные сооружения. Когда экскаватор начал рыть котлован под фундамент, обнаружили некие останки. Работу остановили, о находке рассказали археологам. Теперь российские и французские студенты, а также их научные руководители пытаются понять, что же произошло здесь двести лет назад.

В траншее сошлись Никита и Огюстен — ожесточенно работают ножами, скребками и кисточками, по сантиметру снимают слой земли и завесу тайн истории.

"Это здорово, что русские ребята здесь, с нами, что они так же интересуются археологией, историей. Тем более, что это часть нашей общей истории", — рассказал студент Университета Бордо Огюстен Тюра.

Пока неизвестно, погибли наполеоновские солдаты по пути на Москву или при отступлении, это был бой или смерть от ран, голода, мороза, когда Кутузов не дал французам выйти на новую дорогу, а держал на разоренной, Старой смоленской.

"Наполеон — великий человек, но было великой глупостью идти войной на Россию. Тысячи солдат погибли ни за что. Я думаю, сейчас подходящий момент для совместных исторических проектов. Санкции Евросоюза против России абсолютно ни к чему не привели, как обычно. И я думаю, через культурные проекты мы можем улучшить отношения с Россией", — прокомментировал президент Фонда русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

Пьер сам восемь лет служил во французской армии, затем — работа в структурах Европарламента. Но настоящей страстью для потомка польских эмигрантов Малиновского стала история России.

В рамках этого проекта во Франции нашли и с почестями захоронили останки солдата из русского экспедиционного корпуса, сражавшегося за Францию в Первой мировой. А в Смоленске произвели исторический фурор — обнаружили могилу любимца Наполеона — генерала Гюдена. Считалось, что она утрачена навсегда. 

Цель раскопок под Вязьмой — сохранить уникальный исторический материал до тех пор, пока в мире не появятся более совершенные инструменты для анализа, а также скорректировать историческую картину войны 1812-го года.

"Рапорты писались в боевых условиях, в пылу боя, под дождем. Возникали неточности, а здесь мы получаем объективный источник", — рассказал начальник экспедиции Института археологии РАН Александр Хохлов.

Если выяснится, что это останки французских солдат — их перевезут в Париж и торжественно захоронят. Впрочем, первые почести воинам Отечественной войны сегодня уже отдали.

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