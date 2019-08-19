Без кресел, двигателей и крыльев: севший в поле самолет вывезут по частям

Безопасно слить оставшееся топливо и подготовить севший в Подмосковье Airbus к эвакуации по частям. Эти задачи решают специалисты, которые должны перевезти уже ставший подмосковной достопримечательностью лайнер. Несмотря на то, что корпус остался внешне невредим, самолет признан непригодным для полетов. Место жесткой посадки, кукурузное поле в Раменском в 12 километрах от взлетной полосы аэродрома Жуковский, оцеплено. Там весь день идут работы по разбору корпуса: салон уже отчистили от кресел, теперь предстоит снять двигатели и спилить крылья.

Максимально близкое расстояние, на которое сейчас можно подойти к самолету "Уральских авиалиний". Отсюда видно, что следственные действия и работа сотрудников Межгосударственного авиационного комитета на месте происшествия, скорее всего, завершена. Начинается работа по демонтажу самого лайнера. Под левым крылом уже нет двигателя.

Территория вокруг места жесткой посадки самолета А321 оцеплена в радиусе 3-4 километров. Это сделано ради безопасности местных жителей. В баках лайнера до сих пор находится керосин. По техническим причинам специалисты не могут полностью откачать топливо. Но тем не менее, специалисты МАКа совместно со своими французскими коллегами и экспертами компании Airbus уже начали частичный демонтаж элементов салона и планера воздушного судна. Накануне из салона были убраны пассажирские кресла и оборудование. А 19 августа с поля собрали обломки, которые остались от обшивки двигателей. Их увезли в кузове грузового автомобиля.

Чтобы принять решение, что делать с самолетом, понадобится еще несколько дней. По предварительным данным, под лайнер положат специальные понтоны. С их помощью судно поднимут, отстыкуют крылья. И вместе с фюзеляжем на грузовых платформах отвезут в Летно-исследовательский институт имени Громова. Специалисты МАКа тем временем продолжают расшифровку черных ящиков, информация с которых прольет свет на все обстоятельства авиационного происшествия. Речевой и параметрический самописцы в удовлетворительном состоянии. Авиакомпания "Уральские авиалинии" уже начала выплаты пассажирам, которые получили травмы во время жесткой посадки, либо были вынуждены отказаться от отпуска.