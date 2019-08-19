США испытали ракету, запрещенную ДРСМД

Впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США испытали крылатую ракету наземного базирования, которая имеет запрещенные данным документом характеристики.

Об этом сообщается на сайте Пентагона. В опубликованном заявлении отмечается, что летные испытания прошли в воскресенье, 18 августа, в 14:30. Крылатая ракета вышла из наземной мобильной установки и поразила цель после более чем 500 километров полета. Собранные данные, как сообщает Пентагон, послужат основой для развития возможностей Министерства обороны США касательно будущего ракетного потенциала средней дальности.

Американские представители ранее неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования. В марте речь шла о "Томагавке", дальность полета которого составляет примерно тысячу километров. Также Министерство обороны США в ноябре планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По данным Пентагона, она имеет сходства с "Першинг-2", которые были уничтожены в 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

Госсекретарь США Майкл Помпео в начале августа заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. Министерство иностранных дел России подтвердило данную информацию. Президент Российской Федерации Владимир Путин несколькими днями позже дал поручение наблюдать за дальнейшими шагами США. Он отметил, в случае того, если американская сторона приступит к производству систем подобного плана, Россия примет аналогичные меры.